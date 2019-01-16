Uyuşturucu Operasyonunda 22 Gözaltı
1 saat önce
Osmaniye ve Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.
Osmaniye
ve Gaziantep
'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı. Osmaniye merkez, Düziçi
ve Gaziantep'te şafak vakti, uyuşturucu satan kişilere yönelik operasyon düzenledi. 'Torbacı' diye tabir edilen şahıslara yönelik 250 polisle 23 adrese gerçekleştirilen baskınlarda 22 kişi gözaltına alındı. Evlerde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 253 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız marka tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 125 fişek ele geçirildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 22 kişi önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Osmaniye Devlet Hastanesine, daha sonra da sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:31 Kaynak: İHA
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