Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Operasyonunda 22 Kişi Tutuklandı

Uyuşturucu Operasyonunda 22 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesi ve Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kişi, tutuklandı.

Uyuşturucu Operasyonunda 22 Kişi Tutuklandı, System.String[]
OSMANİYE'nin Düziçi ilçesi ve Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kişi, tutuklandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ile uyuşturucu temin edip, sattıkları belirlenen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Osmaniye'nin Düziçi ilçesi ve Gaziantep'te 23 ayrı adrese baskın yapıldı. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şubesi ekiplerinin de katıldığı operasyonda, narkotik köpekleri 'Zoro' ve 'Börtü' ile şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalarda, Glock marka tabanca ile bu tabancaya ait 125 mermi, 3 ruhsatsız av tüfeği, 8 paket halinde 253 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

- Osmaniye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:48 Kaynak: DHA

Düziçi, Osmaniye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süpermarket ve Bebek Mağazalarından Hırsızlık Yapan Aileden 3 Kişi Tutuklandı Uyuşturucu Tacirlerinin Akılalmaz Oyunları

Oryantal Didem Uslu Cinayetinde, Kızlarını Öldürüp Cesedini Parçalayan Anne ve Baba İçin Karar Verildi Cenazesine Kimsenin Katılmadığı Annesini, Bisikletiyle 5 Kilometre Taşıyıp Defnetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 13:28:40. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Operasyonunda 22 Kişi Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]