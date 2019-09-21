Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı
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Uyuşturucu operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı

12 dakika önce

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu çalışmalarında 24 kişi yakalandı.

Uyuşturucu operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu çalışmalarında 24 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak çalışma düzenlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda; O.U., E.D., U.B., M.T., K.K., C.E., Ö.D., A.Ç., T.D., S.E., H.D.Y.,M.B.,A.Y.,A.A., N.Y., F.A., M.C., Ö.U., Y.E.S., S.K., İ.G.G., H.A., F.D. ve İ.E. yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst ve araç aramalarında; 10.00 gram metamfetamin, 3,05 gram Bonzai, 20,45 gram Esrar, 3,05 gram kokain ve 2 adet Uyuşturucu hap ele geçirildi.


23 kişiye uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılırken, 1 kişiye de uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapıldı. - KAYSERİ

Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 08:57 Kaynak: İHA
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