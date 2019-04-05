Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Gözaltına Alındı

Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Gözaltına Alındı

35 dakika önce

Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındıNİĞDE - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

NİĞDE - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve satan kişilere yönelik kırsaldaki çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, C.Y, O.D. ve M.A. yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar extacy hap ve esrar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardında adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, savcılık ifadesinden sonra salıverildi.
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen O.D. ve C.Y, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:49 Kaynak: İHA

Jandarma, Niğde, 3. Sayfa
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