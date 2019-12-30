Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde N.E, K.E. ve İ.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde bilgiye ulaştı.

Harekete geçen ekipler, uyuşturucu madde arama köpeği Kan'ın da katıldığı operasyonla şüphelilerin ikametine baskın düzenledi.

Operasyonda, çocuk bezine sarılı ve kullanıma hazır 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 250 gram skunk, hassas terazi ve yaklaşık 700 adet sentetik hap geçirildi.

Gözaltına alınan N.E, K.E. ve İ.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:08 Kaynak: AA
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