Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Karabük'te narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında uyuşturucu hap ve bonzai ile birlikte yakalanan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Karabük'te narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında uyuşturucu hap ve bonzai ile birlikte yakalanan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu madde temin ve ticaretinin engellenmesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler durdurdukları bir araçta U.T., B.U. ve F.U. isimli şahısları gözaltına aldı. Ekiplerce şahısların bulunduğu araçta yapılan aramalarda ise, 220 adet ecstasy hap, 18.14 gram bonzai ve 1.03 gram skunk maddesi ele geçirildi.


Emniyette ifadesi tamamlanan U.T., B.U. ve F.U. isimli şahıslar sevk edildikleri mahkemece uyuşturucu madde temin ve ticareti suçu kapsamında tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - KARABÜK

Narkotik, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:16 Kaynak: İHA
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