Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Afşin Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu madde ticareti ve sokak satıcılarına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Elbistan ve Afşin ilçeleri ile Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda M.Ş. isimli şüpheli Afşin'de, bu şahsa uyuşturucu madde temin ettiği belirlenen M.A.Y. ile Y.G. de Gaziantep'te yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda metamfetamin, uyuşturucu hap ve esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliler, ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü. Emniyette ifadelerinin alınmasının ardından Afşin Adliyesi'ne çıkarılan 3 şüpheli, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ