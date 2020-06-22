Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "Uyuşturucu temin etmek ve ticaretini yapmak" suçundan tutuklandı.

Operasyonda, araçta bulunan M.K. (36), H.K. (30) ve C.Ç. (24) gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada eczane poşeti içinde 585 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Meray kavşağı mevkisindeki polis kontrol noktasındaki uygulama sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Amasya 'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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