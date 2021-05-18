Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

18.05.2021 20:40
Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Adıyaman'da polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda mahkemeye çıkarılan 4 şahıstan 3'ü tutuklandı.

Adıyaman'da polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda mahkemeye çıkarılan 4 şahıstan 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 paket halinde 12 gram metamfetamin, 1,50 gram esrar, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet havalı tabanca ve bu tabancaya ait bilyeler ele geçirildi. Yapılan operasyonla ilgili olarak gözaltına alınan ve daha sonra Adıyaman Adliyesine götürülerek mahkemeye çıkarılan 4 şahıstan A.P., isimli kişi denetimli serbestlik alırken, M.D., K.K. ve A.P, isimli şahıslarda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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