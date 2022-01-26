Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde narkotik polisi tarafından düzenlenen 3 farklı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik İzmit ilçesinde 3 farklı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 79.35 gram metamfetamin, 7.30 gram esrar, 1.75 gram sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Narkotik polisi tarafından yürütülen operasyonlar neticesinde toplam 9 şüpheli yakandı. Yakalanan 9 şüpheliden 6'sı serbest bırakıldı. T.M., Ş.B. ve K.K. isimli şüpheli şahıslar ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ