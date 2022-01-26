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Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

26.01.2022 19:52
Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde narkotik polisi tarafından düzenlenen 3 farklı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde narkotik polisi tarafından düzenlenen 3 farklı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik İzmit ilçesinde 3 farklı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 79.35 gram metamfetamin, 7.30 gram esrar, 1.75 gram sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Narkotik polisi tarafından yürütülen operasyonlar neticesinde toplam 9 şüpheli yakandı. Yakalanan 9 şüpheliden 6'sı serbest bırakıldı. T.M., Ş.B. ve K.K. isimli şüpheli şahıslar ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ

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Uyuşturucu, Narkotik, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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