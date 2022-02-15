Üye Girişi
Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

15.02.2022 14:10
Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 şahıs gözaltına alındı.

Şahısların ikamet, üst ve araçlarında yapılan aramada; 11 parça halinde toplam 24 Gr metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat (pipe) ve 5 adet 7,65 mm tabanca fişeği ele geçirildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan 7 şahıstan Ö.G, İ.M ve S.Ç isimli 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - BARTIN

Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

YORUMLAR
500

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:52 Rusya Parlamentosu'ndan flaş gelişme! Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığının tanınmasını önerdi
13:47 İslam Memiş'ten yastıkaltı altın düzenlemesine eleştiri: Şu an ki hali ile desteklemem imkansız
13:44 Bakan Nebati'nin elektrik ve doğal gaz açıklamasına Bahçeli'den ters köşe
13:21 Mahkeme, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti
13:02 Önce evini yaktı, sonra da genç kadını rezidansa kilitledi! Aksaray'da 2 haftalık esareti itfaiye bitirdi
12:56 Berdan Mardini'nin eski eşinden iddialı pozlar! Sevgililer Günü'nü derin göğüs dekolteli elbisesiyle kutladı
12:53 Hapis yatmayacak! Bütün ülke ayağa kalkmıştı! Öğrencisini döven öğretmene hem hapis hem erteleme
12:51 Sehven KDV'si yüzde 18'e çıkarılmıştı! Resmi Gazete'de düzeltme: Kırmızı ette yapılan hata düzeltildi
12:50 Şırnak'ta 6 askerin şehit olduğu saldırıda karar: Terörist Hüseyin Osmanpur 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 531 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
12:47 Falyalı suikastına ilişkin yeni iddia: Bir ucu Kolombiya'da, bir ucu Yüksekova'da!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 14:16:22. #1.11#
SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement