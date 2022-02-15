Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 şahıs gözaltına alındı.

Şahısların ikamet, üst ve araçlarında yapılan aramada; 11 parça halinde toplam 24 Gr metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat (pipe) ve 5 adet 7,65 mm tabanca fişeği ele geçirildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan 7 şahıstan Ö.G, İ.M ve S.Ç isimli 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - BARTIN