Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

18.05.2022 18:15

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan T.T, E.B. ve A.K'nin uyuşturucu sattıkları bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ev ve otomobillerdeki aramada 290 gram sentetik uyuşturucu, 7,95 gram esrar, 6 gram bonzai, hassas terazi ile uyuşturucu hazırlamada kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.T, E.B. ve A.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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