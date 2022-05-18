Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan T.T, E.B. ve A.K'nin uyuşturucu sattıkları bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Ev ve otomobillerdeki aramada 290 gram sentetik uyuşturucu, 7,95 gram esrar, 6 gram bonzai, hassas terazi ile uyuşturucu hazırlamada kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.T, E.B. ve A.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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