Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
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Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

6 saat önce

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerin önceden belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlar neticesinde, M.Ş.T, T.H. ve U.K. ikametlerinde gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 5 bin 100 adet extacy hap ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:28 Kaynak: AA
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