Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Operasyonunda 3 Milyon 670 Bin Hap Ele Geçirildi

Uyuşturucu Operasyonunda 3 Milyon 670 Bin Hap Ele Geçirildi

18 dakika önce

MERSİN polisinin bazı Arap ülkelerinin polisleriyle gerçekleştirdiği ortak operasyonda, toplamda 3 milyon 670 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu Operasyonunda 3 Milyon 670 Bin Hap Ele Geçirildi, System.String[]
MERSİN polisinin bazı Arap ülkelerinin polisleriyle gerçekleştirdiği ortak operasyonda, toplamda 3 milyon 670 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.Türkiye'den yurt dışına uyuşturucu ticareti yapan şebeke çökertiildi, 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüpheliler ve bu kişilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik teknik takip destekli operasyon düzenledi. Mersin merkezli, Adıyaman, Antalya'nın Alanya ilçesi, Ankara, Hatay, İstanbul ve Adana'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yurt dışından getirilen uyuşturucu hapları, Arap ülkelerine götürdüğü öne sürülen 11 kişi gözaltına alındı. Ekipler tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorgulanan şüphelilerin ifadesinden yola çıkan ekipler Mersin'deki farklı adreslerde de makineler içine zulanmış bir milyon 200 bin uyuşturucu Captagon hap ele geçirdi. Aynı soruşturma kapsamında bazı Arap ülkelerinin polisleriyle yurt dışında da operasyon düzenleyen Mersin polisi, Arap ülkelerinde de 2 milyon 450 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyon kapsamında ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı ise 3 milyon 670 bin oldu. Operasyonun tamamlanmasının ardından gözaltına alınan şüpheliler yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye çıkartıldı. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:45 Kaynak: DHA

Mersin, 3. Sayfa
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