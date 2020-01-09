Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik Mimarsinan, Çıksorut ve Kocatepe mahallelerindeki adreslere operasyon düzenledi.

Narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, 11 kilo 678 kilogram esrar ve 383 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu imal ettiği ve sattığı gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı.

Bu arada, dün Nurdağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Güzellik uğruna 4 ayda 4 kez dolgu yaptıran kadın, alt dudağını kaybetti
Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu

Son Dakika Haberleri
18:03 Şehit Uzman Onbaşı Fatih Akbulut son yolculuğuna uğurlandı (3) - Son Dakika
18:02 Lastiği patlayınca devrilen midibüsteki 30 işçi yaralandı - Son Dakika
18:00 Slovenya'daki ahşap Donald Trump heykeli yakıldı - Son Dakika
17:59 Çavuşoğlu-Hekim ortak basın toplantısı (1) - Son Dakika
17:59 Uyuşturucudan yargılanan 6 sanığa hapis cezası - Son Dakika
17:15 Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Son Dakika
17:07 Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 18:06:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]