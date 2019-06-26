Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Polisin şüphelenip aradığı otomobilde pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı

10 milyon liralık vurgun! Üç çocuğu ve eşini bıraktı, Azeri sevgilisiyle yurt dışına kaçtı