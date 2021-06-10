Son dakika haber | OSMANİYE UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA

Son dakika haberleri: OSMANİYE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

OSMANİYE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, adresleri belirlenen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 36 gram metamfetamin, 22 gram eroin ve 28 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden N.Ş., F. A. ve B. K. tutuklandı, K.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Dakika

Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene yapılan saldırıya tutuklama talebi

Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu!

TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı

Yılmaz Vural, Fenerbahçe Başkanı'na seslendi: Ali Bey beni arasın, bu takımı şampiyon yaparım

Takipçisine hakaret eden şarkıcı Berkay, 4 yıl 4 aya kadar hapis istemi ile yargılanıyor

Fenerbahçe'de yerli futbolcu operasyonu başlıyor! İşte Ali Koç'un hedefindeki 4 isim

Fenomen Caner Çalışır'a ölüm yıl dönümünde ünlü dostlarından büyük vefasızlık! Tam 1 yıl önce hayatını kaybetmişti

Kademeli normalleşmede kısıtlamalar daha da esnetiliyor! Kulislerde konuşulan 3 senaryo var