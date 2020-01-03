Uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli yakalandı (2) - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli yakalandı (2)

6 saat önce

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Antakya, Altınözü ve Reyhanlı ilçelerinde belirlenen 33 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında 150 kilogram plaka esrar, 20 kilogram kubar esrar, 115 bin uyuşturucu içerikli hap ile 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli yakalandı (2)

Jandarma, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:47 Kaynak: AA
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