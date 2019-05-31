Uyuşturucu operasyonunda 35 tutuklama
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Bursa kent merkezi ve Mustafakemalpaşa ilçesinde bin polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 41 şüpheliden 35'i tutuklandı.
Bursa kent merkezi ve Mustafakemalpaşa ilçesinde bin polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 41 şüpheliden 35'i tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:18 Kaynak: AA
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlanan zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 35'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Polis Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şubesi çalışanlarının da desteğiyle kent merkezi ve Mustafakemalpaşa'da belirlenen adreslere 27 Mayıs'ta şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlemişti.
Drone ile takip edilen, kapıların koçbaşlarıyla kırıldığı, narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramalarda 650 gram sentetik uyuşturucu, 35 gram esrar, 120 uyuşturucu hap, bir ruhsatsız tabanca ile bir hassas terazi ele geçirilmiş, 41 zanlı gözaltına alınmıştı.
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