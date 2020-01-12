Uyuşturucu operasyonunda 37 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda 37 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda 37 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te 755 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 37 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te 755 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 37 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Aydıntepe ve Nurtepe mahallelerinde 755 polis, helikopter, drone ve dedektör köpeklerin katılımıyla 10-11 Ocak tarihlerinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 45 ev, 66 halka açık yer, 1350 araç ile 3 bin 380 kişinin üzerinde arama yapıldı.

Aramalarda, 1 kilo 700 gram esrar, 1 kilo 200 gram metamfetamin, 500 gram sentetik uyuşturucu, 230 gram eroin, 445 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, 7 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu operasyonunda 37 şüpheli yakalandı

Gaziantep, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'nın göbeğinde bıçakla dehşet saçtı ardından selfie çekti
Süleymani suikastına İsrail istihbaratının yardım ettiği iddia edildi Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı Eşine şiddet uygulayan kişiye takılan elektronik kelepçe süresinin dolacak olması

Son Dakika Haberleri
20:54 Hafter güçlerinin Trablus'a düzenlediği saldırıda bir kişi öldü - Son Dakika
20:53 Otomobildeki uyuşturucuya 2 gözaltı - Son Dakika
20:50 Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, AFAD binayı boşalttı - Son Dakika
20:49 Otomobil takla attı 5 yaralı - Son Dakika
20:46 Aydın'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
19:58 Kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor! 4 ilde hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
17:48 Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 20:54:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu operasyonunda 37 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]