Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
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Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

1 saat önce

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, Melikgazi ilçesine bağlı Germir mahallesinde bulunan bir ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda; 2 adet uyuşturucu paketlenmesine kullanılan rulo alüminyum folyo, 3 fişek halinde 3.20 gram metamfetamin maddesi, 10.70 gram esrar maddesi, 1 adet pompalı tabir edilen tüfek, 1 adet tabanca ve tabancaya ait şarjör ve 17 adet 9 mm fişek ele geçirildi.


Yapılan operasyon sonucunda 2012 yılında işlemiş olduğu kasten adam öldürmek suçundan 15 yıl hapis cezası kesinleşmiş bulanan firari B.O.'da yakalanarak ilgili birime teslim edildi. 2 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan, A.D. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı. - KAYSERİ

Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:09 Kaynak: İHA
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