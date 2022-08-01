Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Cumhuriyet Savcılığından alınan talimat doğrultusunda iki ikamet, araç ve şahıs aramalarında yaklaşık 202 gram uyuşturucu madde ile bong ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde K. B., M. Ö., B.Y. ve E. U. K isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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