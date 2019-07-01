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Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

1 saat önce

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sonucu 4 kişi yakalandı.

Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı, System.String[]
Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sonucu 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, dün il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Çalışmaların sonucunda M.E(26), E.C(22), K.B(35) ve B.G(23) isimli 4 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 424 adet extacy hap tablet, 41.10 gram metamfetamin maddesi, 12 gram toz halinde extacy maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan şahıslardan K.B(35) ve B.G(23) isimli şahıslar uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakılırken, M.E(26) ve E.C(22) isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edilecek. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:59 Kaynak: İHA
Kayseri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 3. Sayfa
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