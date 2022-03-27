Uyuşturucu operasyonunda 4 şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda 4 şahıs gözaltına alındı

27.03.2022 10:50
Uyuşturucu operasyonunda 4 şahıs gözaltına alındı

Diyarbakır'dan Adıyaman'a uyuşturucu getirmeye çalışan 4 şahıs jandarma ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Diyarbakır'dan Adıyaman'a uyuşturucu getirmeye çalışan 4 şahıs jandarma ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ile Akpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarda Diyarbakır'dan Adıyaman'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolunda yaptıkları uygulamada, tespit edilen bir aracı durdurdu. Yapılan aramalarda araçta 2 kilo 250 gram esra maddesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri araçta bulunan T.A., C.K., P.K., ve H.K., isimli 4 şahsı gözaltına aldı. Şahıslar sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Uyuşturucu, Diyarbakır, Adıyaman, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonunda 4 şahıs gözaltına alındı - Son Dakika


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