Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu yapanlara yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında takibe alınan C.S, Ş.T, A.T. ve E.K'nin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız iki tabanca ile bu silahlara ait 23 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:45 Kaynak: AA
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