Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli yakalandı
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Uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli yakalandı

6 saat önce

İstanbul'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 7 ilçedeki 50 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 7 ilçedeki 50 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Beyoğlu ve Fatih merkezli 7 ilçedeki 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Helikopter desteğiyle 220 polisin görev aldığı operasyonda, bazı adreslerde uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli yakalandı

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:19 Kaynak: AA
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