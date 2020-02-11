Uyuşturucu operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı

30 dakika önce

İstanbul'da helikopter destekli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da helikopter destekli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane ve Ataşehir merkezli 7 ilçede "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında, şüphelilere ait 40 adreste arama yapıldı. Aramalarda 100 kilo bonzai, çeşitli uyuşturucu madde, 5 tane silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 44 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Uyuşturucu operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:43 Kaynak: AA
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