Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Samsun'un İlkadım ilçesinde polis ekiplerince ortaya çıkarılan 2 uyuşturucu imalathanesine düzenlenen operasyonda ikisi kadın 5 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imal ettikleri ve sattıkları bilgisi edinilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Hastane ve Kadifekale mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, iki imalathaneyi ortaya çıkarırken, adreslerde 4 kilo 493 gram sentetik uyuşturucu, 850,96 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, uyuşturucu madde seyreltmek için kullanılan 5 litre aseton maddesi, hassas terazi, 467 ekstazi hap, uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan çok sayıda materyal ve eldivenler ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Ekipler, Kadifekale Mahallesi'ndeki adreste Tülay A. ile oğlu Ferudun A, Hastane Mahallesi'nde ise Hikmet A, eşi Kani A. ile Doğukan K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.