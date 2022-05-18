Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika
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Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

18.05.2022 20:40

Kocaeli'de 3 ayrı ilçede yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de 3 ayrı ilçede yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Gebze, İzmit ve Körfez ilçelerinde yapılan çalışmalarda 30 gram metamfetamin, 11,7 sentetik kannabinoid, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanıldığı değerlendirilen rulo halde alüminyum folyo, ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ele geçirildi. Operasyon neticesinde toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslardan 3'ü serbest bırakılırken Ö.G., M.E.H., S.D., Ö.A. ve N.Y. isimli 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

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Kaynak: İHA

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika
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