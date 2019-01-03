Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Yakalandı

Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Yakalandı

55 dakika önce

Kayseri'de Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 5 kişi yakalandı.

Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Yakalandı, System.String[]
Kayseri'de Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda H.M.T.(43),İ.K.(32),S.B.(50),M.D.(27) ve O.T.(29) yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2 parça metamfetamin maddesi ele geçirilirken 4 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Zanlılardan H.M.T. isimli şahıs hakkında ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:36 Kaynak: İHA

Kayseri, Narkotik, 3. Sayfa
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