Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Yakalandı
55 dakika önce
Kayseri'de Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 5 kişi yakalandı.
Kayseri
'de Narkotik
Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 5 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda H.M.T.(43),İ.K.(32),S.B.(50),M.D.(27) ve O.T.(29) yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2 parça metamfetamin maddesi ele geçirilirken 4 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.
Zanlılardan H.M.T. isimli şahıs hakkında ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:36 Kaynak: İHA
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