Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 5 kişiyi yakaladı. Ekipler şahıslar ile birlikte 3.70 gram metamfetamin, 0.87 gram eroin, 1 adet sentetik ecza ve 4 adet bong aparatı ele geçirdi. Operasyonda U.B. ve H.O. isimli 2 şahıs gözaltına alınırken, A.B., N.S. ve M.U., isimli şahıslar hakkında ise uyuşturucu madde kullanma suçundan haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Karahisar, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.