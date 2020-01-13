Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerilerinde, araçları ve evlerinde yapılan aramalarda 294 uyuşturucu hap ile sahte 100 lira, 100 dolar ile 118 adet 50 liralık banknot ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.O, O.K, Y.D, G.K. ve E.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, bir kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 08:54 Kaynak: AA
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