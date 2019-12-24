Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Osmangazi ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen emniyet güçleri, şüphelilere ait iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 960 gram sentetik uyuşturucu, 30 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk), ruhsatsız iki tabanca, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 16 bin 650 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.T, O.K, O.A, E.A. ve E.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:46 Kaynak: AA
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