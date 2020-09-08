Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, uyuşturucu imal edip sattığı öne sürülen kişilere yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, uyuşturucu imal edip sattığı öne sürülen kişilere yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Akgedik Mahallesi Tekeli mezrasında, uyuşturucu üretildiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Jandarma Asayiş Komando timinin de destek verdiği operasyonda, 10 noktada arama yapıldı. Bazı hazine arazilerine de Hint keneviri ekildiği belirlendi.

Aramalarda 22 bin 345 kök Hint keneviri, 65 kilogram kubar esrar, 5 hassas terazi, 12 av tüfeği ve 3 ruhsatsız tabanca ile bunlara ait mermi ve kartuşlar, 2 kilogram barut, 4 telsiz ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 170 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda S.T. (51), N.T. (22), İ.T. (31), A.T. (15) ve B.T. (34) gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu, Operasyon, Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 18:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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