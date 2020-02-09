Uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

6 saat önce

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 68 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 68 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 68 kilo 450 gram esrar, 25 gram eroin ve 8 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'e gece yarısı askeri sevkiyat yapıldı
Canan Kaftancıoğlu yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi Çin'in Wuhan şehrinden ürküten koronavirüs görüntüsü: Kocam ölüyor, birisi lütfen bana yardım etsin Van Gölü kıyısında donma tehlikesi geçiren göçmenler hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri
01:41 Zeynep Demire'den alkışlanacak harekat
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 02:06:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]