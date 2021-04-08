Uyuşturucu operasyonunda 6 buçuk kilo bonzai, 11 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 500 gram bonzai ve 11 gram metamfetamin ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şehirde uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda Kocaali ilçesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM ekipleri ve Kocaali İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortaklaşa uyuşturucu operasyonu düzenlendi. A.Y., M.Ç. ve G.D. isimli 3 şahıs ekiplerce uyuşturucu madde kullandıkları esnada suçüstü yakalandı.

Şahısların uyuşturucu kullandığı ikamette yapılan aramalar neticesinde; 6 kilo 500 gram bonzai ile 11 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden, M.Ç. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA