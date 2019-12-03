Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı
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Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

7 saat önce

Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı, System.String[]

Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı tutuklandı. Adliyeye sevk edilirken yürüyemeyen şüpheliyi ise polis kucağında taşıdı.


Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 168 gram sentetik kannabinoid katkılı toz madde, 10 gram toz esrar maddesi, 2 adet tabanca ele geçirildi.


Gözaltına alınan 11 şüpheli şahıstan 2'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı. - ADANA

Polis, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:33 Kaynak: İHA
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