Uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yabancı uyruklu 6 zanlı yakalandı.

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yabancı uyruklu 6 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde uyuşturucu sattıkları öne sürülen Irak uyruklu şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda, 322 gram sentetik uyuşturucu ile tüp içerisinde likit sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.S. (36), A.A. (37), F.H.A. (41), F.S.A. (42), B.N.D. (35) ve W.A.J. (51), Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 07:37 Kaynak: AA
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