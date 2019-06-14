Uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama
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Ordu'nun Ünye ilçesinde önce gün gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şahıstan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ordu
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:37 Kaynak: İHA
'nun Ünye
ilçesinde önce gün gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şahıstan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü
koordinesinde, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin 3 aydır teknik ve fiziki takibinin ardından önce gün sabah saatlerinde Ünye ve Fatsa
'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şahıs dün akşam nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme sonucunda E.T., M.Ç., M.E., K.İ.,İ.E. ve Ö.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıslardan M.D., M.B. ve G.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ş.F.A. ise şartsız serbest bırakıldı. - ORDU
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