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Uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

6 saat önce

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama, System.String[]

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahramanmaraş'ta 5, Gaziantep'te 6 adrese operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda, 10 kişi yakalandı. Uyuşturucu kullanıcısı 10 şahsın üzerinde ayrı ayrı paketlenmiş vaziyette 15.84 gram metamfetamin maddesi, 1.61 gram takoz esrar ve 0.60 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.Yakalanan şüpheliler Mahmut Ö. ve Nazım H. Adlı kontrol ile serbest kalırken Adem K., Mehmet Ç., Hacer C.,Senem Ö., Mehmet G. ve Şahin D. tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:16 Kaynak: İHA
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