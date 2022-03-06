Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

06.03.2022 09:41

Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandıADANA Adana polisinin yaptığı operasyonda 137 bin 929 sentetik ecza, 120 gram bonzai, 10 gram metamfetamin, 9 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

ADANA Adana polisinin yaptığı operasyonda 137 bin 929 sentetik ecza, 120 gram bonzai, 10 gram metamfetamin, 9 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında yeşil ve kırmızı reçeteli sentetik ecza ürünlerinim yasa dışı olarak temin edilip, satıldığı bilgisine ulaşınca harekete geçti. Ekipler, sentetik ecza hapları sattığı tespit edilen C.K. ile torbacılık yaptığı belirlenen 6 şüphelinin yakalanması için 4 Mart'ta operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 137 bin 929 sentetik ecza, 120 gram bonzai, 10 gram metamfetamin, 9 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında C.K.'nin de bulunduğu 6 kişi tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

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Metamfetamin, Uyuşturucu, Bonzai, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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