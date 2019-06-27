Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı
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Uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

1 saat önce

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı, System.String[]
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları planlı çalışma neticesinde, Bor ilçesinde 40 personelin katılımıyla 10 adrese düzenlediği operasyonda, 7 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında arama yapan ekipler, bir miktar esrar ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle 16 kişi hakkında da işlem yapıldı. - NİĞDE
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:27 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Niğde, 3. Sayfa
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