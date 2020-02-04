Uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

7 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 7 şüpheli yakalandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 7 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Manisa, Soma, İzmir ve Bergama'daki adreslerde ikamet eden 8 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Soma Asayiş şube müdürlüklerinden ekiplerin yaptığı 3 aylık takip sonucu, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen 7 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Bir şüphelinin ise başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunduğu belirtildi.

Operasyonda 3 ruhsatsız av tüfeği ile toplam 33 gram esrar ve metamfetamin ele geçti.

Gözaltına alınan zanlılar, Soma Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için Soma Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:09 Kaynak: AA
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