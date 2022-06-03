Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

03.06.2022 02:19
Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen M.C.P'nin yakalanabilmesi için çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adresteki bağevine düzenlenen operasyonda, 780 gram metamfetamin maddesi, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 6 fişek ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 101 bin 200 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

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Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Kayseri, Güncel, Son Dakika

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