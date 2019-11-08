Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

6 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama, System.String[]

Konya'nın Ereğli ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Ereğli ilçesinde 8 kişinin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan fiziki takibin ardından ekipler, operasyon için düğmeye bastı ve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 45 adet uyuşturucu hap maddesi, 6.56 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. şüphelilerden birisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Ereğli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul ve Adana'da PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik terör operasyonu yapıldı: Çok sayıda gözaltı var
Bahis çetesi çökertildi! 3 milyon lira elbise dolabından çıktı El Chapo'nun oğlunu gözaltına alan polis, 150 kurşunla öldürüldü Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 19:49:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]