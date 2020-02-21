Uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılar, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Denizli'de 18 Şubat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin ikametindeki aramalarda 65 gram eroin, 2 gram metamfetamin ve 15 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.