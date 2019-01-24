Uyuşturucu Operasyonunda 8 Gözaltı
1 saat önce
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 8 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 8 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, A.Ö. (44),O.S. (37),E.T.İ. (21),M.Y. (28),M.M. (39),E.K. (35).A.Y. (31) ve S.Y. (26) gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 2 parça halinde esrar maddesi, 1 parça halinde sentetik kannabinoid maddesi, 1 parça halinde metemfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan rulo alimünyum folyo ve 1 adet tabanca ele geçirildi.
Yapılan ilk sorgunun ardından A.Y. ve S.Y. uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınırken, diğer 6 şahıs ise salıverildi. A.Y. ve S.Y. Adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:47 Kaynak: İHA
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