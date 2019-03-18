Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Operasyonunda 8 Kişi Gözaltına Alındı

Uyuşturucu Operasyonunda 8 Kişi Gözaltına Alındı

42 dakika önce

Uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındıKAYSERİ - Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

KAYSERİ - Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda S.Bve H.Kisimli 8 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst, ev ve araç aramalarında satışa hazır 8 parça halinde toplam 5.20 gram gelen Metamfetamin maddesi, 3 parça halinde toplam ağırlığı 31.30 gram gelen Bonzai maddesi, 2 adet uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirlen aliminyum folyo rulosu ele geçirildi. Yakalanan 8 şahıstan 5 şahsa "Uyuşturucu madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan işlem yapılarak salıverilirken, S.Bve İ.Aisimli şahıslara ise "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:30 Kaynak: İHA

Kayseri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 3. Sayfa
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