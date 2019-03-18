Uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

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İzmir'de Çocuk Parkında Baldızını Vuran Enişte, Aynı Silahla İntihar Etti

Esenyurt'ta Otomobil İçinde Tartıştığı Kadını Öldürüp İntihar Etti

Cinsel İstismara Uğrayan İşitme Engelli Kadın Konuştu: İçeceğime Bir Şey Atıp Beni Uyuttu