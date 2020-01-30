Uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - ESKİŞEHİR - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - ESKİŞEHİR

6 saat önce

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlediği adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen S.Y, C.K. ile S.E. ile bu kişilerden uyuşturucu madde temin etttiği öne sürülen 5 kişi yakalandı.

Yapılan aramada, 82,70 gram gelen sentetik uyuşturucu, 13,66 gram skunk, 1 uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal amonyak ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:29 Kaynak: AA
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