Uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Samsun'da uyuşturucu satın alanlara yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı.

Samsun'da uyuşturucu satın alanlara yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kullanmak için uyuşturucu satın alan ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, hakkında 2 yıl hapis cezası bulunan K.Ç, 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırılan S.Ö, E.M, K.G, U.İ, Y.C. ve M.D. ile kullanmak için uyuşturucu satın aldığı öne sürülen B.U'yu gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyete götürüldü.

Uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:58 Kaynak: AA
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